Укро-генерал: «Драпатый нас не спасет – воевать некому»

Из-за катастрофической нехватки людей на фронте новое командование ВСУ не сможет изменить ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У генерала поинтересовались, чего ожидать от кадровых перестановок в украинском военном командовании.

Он говорит, что вопрос номер – это подготовка личного состава.

«А каким образом и где мы найдем мотивированных подготовленных людей, которые за последние два года практически не приходят в вооруженные силы? Мы имели результаты достаточно часто силового призыва, который сейчас получил название бусификация», – напомнил Кривонос.

Он скептически относится к перспективам новых главкома Михаила Драпатого и начальника генштаба Игоря Скибюка.

«Если мы будем отдельно рассматривать их успешность без надлежащего обеспечения со стороны политического руководства страны, можно менять еще 25 главкомов. У них вряд ли что-нибудь сложится, потому что люди, время и деньги определяют успех любой задачи.

У нас задача выстоять и победить в этой войне. Задаю теперь вопрос: каким образом это будет осуществлять наш тыл, когда потребность в людях, которые должны приходить на фронт значительно больше, чем 15 тысяч, чем 30 тысяч? А мы натягиваем где-то 12, максимум 15 тысяч, и то с большим трудом. Хотя реально потребность вдвое выше», – заявил генерал.