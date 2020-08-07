Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Минск по сравнению с Киевом – это город для жизни с чистыми газонами и побеленными домами.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший пиарщик шарлатанов, скандально известный своими антироссийскими заявлениями киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, после посещения Минска, ему стало стыдно за столицу Украины.

«Я объездил весь Минск вчера – мне стало стыдно за Киев. Газоны подстрижены, красота, дома все чистенькие, аккуратненькие, рестораны – все такое, с любовью сделанное. Ну хорошо! Какие новые микрорайоны, какие новостройки, какой центр сохраненный – никаких небоскребов этих нелепых. Ну замечательно! Город для жизни, ну красиво. И то же самое, говорят мне минчане, можно увидеть и в Гродно, и в Могилеве, и в маленьких городах даже», – заявил Гордон.

Ранее известный украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что ему стыдно возвращаться из чистой Москвы в замусоренный Киев.

Другой украинский политолог Юрий Романенко призвал перенести столицу из Киева к берегу Черного моря.