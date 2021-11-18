Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.11.2021 20:59
(Мск), Ужгород,
Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Транспорт, Украина
Просмотров:

Ужгородские националисты возмущены: «Российские фуры ходят через Закарпатье и разбивают дороги!»

Новости УкраиныНесмотря на заявления о «российской агрессии», русофобскую политику Киева и продолжающуюся войну в Донбассе,...

Несмотря на заявления о «российской агрессии», русофобскую политику Киева и продолжающуюся войну в Донбассе, через Украину продолжают ходить российские транспортные автомобили.

Об этом сообщили в ужгородском информационном агентстве «Новости Закарпатья», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В опубликованном сюжете видно, как по дороге едет фура с российским номером.

«Как видите, российские фуры продолжают идти дорогами Украины. Так воюем или торгуем?» – прокомментировал увиденное местный житель.

«Вся украинская пропаганда, а иначе ее назвать трудно, во все «трубы» кричит об агрессии России, о коварстве Путина.

Увидев, как по Украине без проблем ездят большегрузные автомобили России, которые разбивают наши дороги и как украинская власть борется против «Северного потока-2», чтобы газ России шел через Украину, простой украинец задается вопросом, что-то здесь не так – кто-то вероятно врет?

Получается, что власть бестолковая и не способна обеспечить действительно независимость государства! Поэтому идет на уступки Путину» – возмутились в местном СМИ.

Напомним, ранее украинские националисты требовали перекрыть весь поток товаров через украино-российскую границу, а также блокировали железнодорожные и автотранспортные пути сообщения с РФ.

В связи с этим экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявлял, что из-за перекрытия грузопотока Киев теряет десятки миллиардов долларов в год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть