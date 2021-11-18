Ужгородские националисты возмущены: «Российские фуры ходят через Закарпатье и разбивают дороги!»

Несмотря на заявления о «российской агрессии», русофобскую политику Киева и продолжающуюся войну в Донбассе, через Украину продолжают ходить российские транспортные автомобили.

Об этом сообщили в ужгородском информационном агентстве «Новости Закарпатья», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном сюжете видно, как по дороге едет фура с российским номером.

«Как видите, российские фуры продолжают идти дорогами Украины. Так воюем или торгуем?» – прокомментировал увиденное местный житель.

«Вся украинская пропаганда, а иначе ее назвать трудно, во все «трубы» кричит об агрессии России, о коварстве Путина.

Увидев, как по Украине без проблем ездят большегрузные автомобили России, которые разбивают наши дороги и как украинская власть борется против «Северного потока-2», чтобы газ России шел через Украину, простой украинец задается вопросом, что-то здесь не так – кто-то вероятно врет?

Получается, что власть бестолковая и не способна обеспечить действительно независимость государства! Поэтому идет на уступки Путину» – возмутились в местном СМИ.