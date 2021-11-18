Ужгородские националисты возмущены: «Российские фуры ходят через Закарпатье и разбивают дороги!»Новости Украины
Несмотря на заявления о «российской агрессии», русофобскую политику Киева и продолжающуюся войну в Донбассе, через Украину продолжают ходить российские транспортные автомобили.
Об этом сообщили в ужгородском информационном агентстве «Новости Закарпатья», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В опубликованном сюжете видно, как по дороге едет фура с российским номером.
«Как видите, российские фуры продолжают идти дорогами Украины. Так воюем или торгуем?» – прокомментировал увиденное местный житель.
«Вся украинская пропаганда, а иначе ее назвать трудно, во все «трубы» кричит об агрессии России, о коварстве Путина.
Увидев, как по Украине без проблем ездят большегрузные автомобили России, которые разбивают наши дороги и как украинская власть борется против «Северного потока-2», чтобы газ России шел через Украину, простой украинец задается вопросом, что-то здесь не так – кто-то вероятно врет?
Получается, что власть бестолковая и не способна обеспечить действительно независимость государства! Поэтому идет на уступки Путину» – возмутились в местном СМИ.
Напомним, ранее украинские националисты требовали перекрыть весь поток товаров через украино-российскую границу, а также блокировали железнодорожные и автотранспортные пути сообщения с РФ.
В связи с этим экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявлял, что из-за перекрытия грузопотока Киев теряет десятки миллиардов долларов в год.
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