В ДНР рассказали о своем двойном агенте среди украинских диверсантов

27.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Один из участников диверсионно-разведывательной группы, задержанной бойцами Народной милиции ДНР вблизи посёлка Новотроицкое Волновахского района на прошлой неделе, согласился сотрудничать с силовиками Республики ещё до диверсионной вылазки.



Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, разведке НМ ДНР было известно о планах проведения провокаций и диверсий украинским военным командованием на территории Республики.

«В группе диверсантов был военнослужащий, который добровольно решил сотрудничать с НМ ДНР заблаговременно до начала диверсионной вылазки, благодаря ему все 8 человек остались живы. Основным условием сотрудничества с его стороны было сохранение жизни всем членам диверсионной группы и рассмотрение для них амнистии», – сообщил Даниил Безсонов.

Также, по его словам, благодаря этому военнослужащему стало известно, что при формировании группы в её состав намеренно отбирались военнослужащие, ранее посещавшие Донецк и своим внешним видом не привлекающие внимание окружающих.