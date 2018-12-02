В ЕС повертели пальцем у виска в ответ на просьбу Порошенко

02.12.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывал, что ЕС и НАТО отреагируют на инцидент в Керченском проливе, наложив новые санкции на Россию и введя в Черное море свои ВМС.

Об этом в эфире ITON-TV заявил Яков Кедми руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он надеялся на реакцию ЕС и НАТО. На словах некоторые деятели ЕС выразили солидарность с Украиной. Он может их речи повесить на стенку и радоваться каждое утро. Он просил две основные вещи. В отношении наложить новые санкции на Россию за конфликт ЕС однозначно ответил – никаких санкций не будет. В отношении ввести корабли в Черное море ему, наверное, вежливо ответили повертев пальцем у виска: «Ты что, с ума сошел?», сказал эксперт.

По его словам, Порошенко может не жалеть украинские корабли, за которые он не платит из своего кармана.

“А вот европейцы не хотят чтобы их корабли топили. Не собираются вводить корабли в Черное море. Еще более идиотская просьба, к Турции – закройте проливы. Турки вежливо сказали: мы проливы закрывать не будем, это вообще как-то противоречит Конвенции”, – добавил Кедми.