В Германии научать украинцев таранить бронетехнику

Оливер Галич .  
01.02.2023 21:08
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 176
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Двенадцать немецких военнослужащих получили ранения в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma во время учений на военном полигоне в федеральной  земле Саксония-Анхальт.

Об этом  сообщили 1 февраля в пресс-службе бундесвера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Двенадцать немецких военнослужащих получили ранения в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma во...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил танковый батальон в Аугустдорфе земли Северный Рейн-Вестфалия и пообещал, что вскоре украинские военные смогут пройти курс обучения «основным навыкам» обращения с танками Leopard 2 и БМП Marder.

Инцидент с БМП Puma, каждая из которых весит около 40 тонн, произошел на военном полигоне Альтмарк, примерно в 50 километрах от Магдебурга. Puma, которую производят компании KMW и Rheinmetall, предназначена для замены старых немецких БМП Marder. Однако в конце прошлого года Берлин отозвал новую боевую машину из ключевой миссии НАТО из-за проблем во время учений.

Как иронично отметило британское агентство Reuters, тем временем министр обороны Германии Борис Писториус посетил танковый батальон в городе Аугустдорф, где базируются 14 танков Leopard 2, которые Берлин обязался поставить Киеву. Он заявил, что обучение украинских солдат обращению с танками Leopard 2 и БМП Marder начнется в ближайшее время, но это будет не полный курс, а лишь обучение основным навыкам.

«Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты на Leopard 2. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же, как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро», – сказал Писториус журналистам.

При этом новый министр обороны Германии лично проехался на одном из танков Leopard 2, предназначенных для передачи Киеву. Другие танки в это время не двигались – видимо, чтобы не допустить возможного их столкновения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американское издание The New York Times считает, что одними танками ход войны на Украине не переломить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть