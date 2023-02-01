В Германии научать украинцев таранить бронетехнику

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Двенадцать немецких военнослужащих получили ранения в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma во время учений на военном полигоне в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе бундесвера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил танковый батальон в Аугустдорфе земли Северный Рейн-Вестфалия и пообещал, что вскоре украинские военные смогут пройти курс обучения «основным навыкам» обращения с танками Leopard 2 и БМП Marder.

Инцидент с БМП Puma, каждая из которых весит около 40 тонн, произошел на военном полигоне Альтмарк, примерно в 50 километрах от Магдебурга. Puma, которую производят компании KMW и Rheinmetall, предназначена для замены старых немецких БМП Marder. Однако в конце прошлого года Берлин отозвал новую боевую машину из ключевой миссии НАТО из-за проблем во время учений.

Как иронично отметило британское агентство Reuters, тем временем министр обороны Германии Борис Писториус посетил танковый батальон в городе Аугустдорф, где базируются 14 танков Leopard 2, которые Берлин обязался поставить Киеву. Он заявил, что обучение украинских солдат обращению с танками Leopard 2 и БМП Marder начнется в ближайшее время, но это будет не полный курс, а лишь обучение основным навыкам.

«Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты на Leopard 2. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же, как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро», – сказал Писториус журналистам.

При этом новый министр обороны Германии лично проехался на одном из танков Leopard 2, предназначенных для передачи Киеву. Другие танки в это время не двигались – видимо, чтобы не допустить возможного их столкновения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американское издание The New York Times считает, что одними танками ход войны на Украине не переломить.