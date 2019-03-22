В Госдепе предупредили, что не простят Украине атаку на Америку

22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве неверно истолковали сигнал из Вашингтона, после чего генпрокурор Украины Юрий Луценко попытался скомпрометировать американского посла, заявив, что Мари Йованович дала ему список неприкасаемых украинских политиков

Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Госдепартаменту США, пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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“Трамп и его окружение заинтересованы в том, чтобы получила подтверждение версия об украинском вмешательстве в американские выборы на стороне Клинтон, которая перебьет дело о российском вмешательстве на стороне Трампа. Скорее всего, на эту тему и был контакт представителей Белого дома с Банковой”, – сказал источник.

Он полагает, что под это дело у президента Порошенко попытались решить свои проблемы с НАБУ и Йованович, которая, как считают на Банковой, курирует главу НАБУ Артема Сытника, а также ударить по ее бывшему заместителю Кенту, который сейчас занимает большой пост в Госдепе и также поддерживает НАБУ.

“Но у Порошенко не учли, что посол США – это не человек, а институт. И атака на посла – это атака на Америку со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому так просто история для Порошенко уже не закончится. Что же касается Йованович, то она досидит до конца своей каденции. И ее заменит посол, которого подберет Филипп Рикер – первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Он как раз недавно заступил на свой пост.

Но по отношению к нынешней украинской власти он настроен еще более отрицательно, чем Йованович. И ее выступление относительно нарушений на выборах и коррупции в оборонке было инициировано с подачи Рикера. Поэтому представление Порошенко да и вообще украинской элиты, что Йованович и прочие остатки людей, назначенных еще при Обаме, это проблема – ошибочно. Настоящие проблемы начнутся, когда придут люди Рикера”, – убежден собеседник издания.