В Израиле посмеялись над глупым стремлением Украины вступить в НАТО

27.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня ЕС и НАТО переживают тяжелейший кризис и находятся на грани распада, а поэтому страны, которые хотят вступить в эти организации, не понимают, чего хотят.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается отношений с ЕС, Европа переживает тяжелейший кризис и те, кто, задрав штаны, хотят в НАТО, просто не понимают, что такое НАТО. Они не понимают, что в НАТО есть Турция, которая сейчас активно участвует в войне на Кавказе, но в НАТО есть и Греция, а Турция и Греция сейчас на грани войны.

Люди, которые считают, что НАТО – это манна небесная, а какие операции он проводил, какой бюджет НАТО кто-то знает? НАТО – это бюджет в полтора миллиарда долларов. НАТО – это совокупность военных бюджетов разных стран.

Какие военные операции проводил НАТО, кроме Югославии? Но это был политический инструмент. К счастью, операции в Африке, которые они проводили, кто-то туда пошёл, а кто-то отказался.

Иными словами, НАТО, как монолита, нет. НАТО – это некая политическая структура для определённых третьестепенных военных операций», – сказал Эскин.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что Украина должна любыми способами добиваться статуса восточного фланга НАТО, чтобы поскорее перейти от совместных учений с натовскими странами до непосредственного расположения на украинской территории иностранных военных баз.