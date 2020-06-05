В Киеве готовятся к очередному «вторжению России с моря»

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может воспользоваться масштабными учениями «Кавказ-2020» и под их прикрытиями провести наступление на Украину, используя Черное море.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Устименко, это позволит России решить вопрос водоснабжения Крыма, заблокированного Украиной.

«Эта версия, которая имеет место быть, этому сопутствует фактор проведения очень масштабных, огромных учений в Черном море в том числе, которые называются «Кавказ-2020». Об этих учениях говорят не только в Украине, и не только в странах Черноморского бассейна, но и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в других странах. Потому что стягивается достаточно большой военный ресурс в Черное море.

Безусловно, Россия не просто так бряцает оружием, и многие эксперты говорят о том, что возможно во время проведения Россия использует это как повод, в том числе для подготовки в возможному вторжению. Более того, мы все знаем, что в Крыму существуют очень большие проблемы с водой… С питьевой водой и вообще для орошения, для водного хозяйства Крыма очень большие проблемы, об этом знают абсолютно все.

Россия обвиняет нас в чуть ли не начинающимся геноциде крымчан, хотя в соответствии с международным гуманитарным законодательством, обязанность по содержанию всей инфраструктуры, по снабжению всем продовольствием населения на оккупированных территориях прямо лежит на оккупанте», – заявил Устименко.

Ранее блогер Алексей Арестович, считающий себя военным экспертом, заявил, что Россия может перейти к захвату Украины в любой момент – подготовка к этому уже идет.