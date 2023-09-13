В Киеве истерика: русские «Русские воруют у нас миллиарды кубов газа ежегодно»

Вадим Москаленко.  
13.09.2023 08:39
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Крым, Россия, Украина, Энергетика


Буровые вышки в Чёрном море ежегодно приносили России два с половиной миллиарда кубометров газа – столько же, сколько потребляет страна вроде Молдавии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Буровые вышки в Чёрном море ежегодно приносили России два с половиной миллиарда кубометров газа...

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«Не знаю, почему никто не говорит, что эти вышки в первую очередь давали Крымскому полуострову газ. И с момента их захвата в 2014 году русские ежегодно воровали у нас порядка 2,5 миллиардов кубометров газа. И этот газ шёл на Крымский полуостров для обеспечения потребностей населения, военных частей», – сказал офицер ВМСУ.

«И это количество, два с половиной миллиарда кубометров – идентично количеству газа, которое потребляет целая страна Молдавия за год. То есть, экономическое значение также очень важно», – сказал Рыженко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях ГУР МО Украины объявил, что Киев взял под контроль российские буровые вышки в Черном море. Впрочем, на деле украинский спецназ высадился там на катерах, сделал кадры и быстро ретировался.

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