Выборы
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31.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Русская Весна, Украина
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В Киеве ликуют: Выборы уничтожили повестку Русской весны

Подконтрольным Западу украинским олигархам на нынешних президентских выборах удалось нивелировать угрозу старта новой Русской весны, сначала раздробив пророссийский электорат, а затем подсунув русскоязычному избирателю Владимира Зеленского.

«По результатам первых экзит-поллов можно сделать вывод, что разделение на несколько частей Оппоблока помогает именно кандидату Порошенко», – прокомментировал итог первого тура экс-замглавы президентской администрации Андрей Портнов.

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По итогам первого тура в Киеве уже начинают раскручивать тезис о неактуальности разделения на кандидатов, ориентирующихся на Восток или Запад Украины.

«Первое, что меняют эти выборы, политическую географию Украины. В Украине больше нет политического Востока и политического Запада, в Украине формируется абсолютно другая географическая раскладка. И эти экзит-поллы, и предыдущие социологические исследования, показывали, что в Украине уже появились кандидаты, которые имеют одинаково серьезную поддержку в центре и на Юге. Появились кандидаты, которые имеют приблизительно равную поддержку во всех регионах страны», – уверяет старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый.

Ранее киевский политолог Владимир Фесенко заявлял, что выдвижение олигархом Игорем Коломойским комика Владимира Зеленского позволяет «выпустить пар» недовольному избирателю Юго-Востока, уводит электорат от сил, которые могли бы поднять на флаги пророссийские лозунги и угрожать украинской государственности.

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