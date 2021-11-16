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16.11.2021 19:59
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
бизнес, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве не сомневаются, что ЛДНР станет лакомой зоной для российского бизнеса

Новости УкраиныБлагодаря указу президента России Владимира Путина о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР,...

Благодаря указу президента России Владимира Путина о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, к госзакупкам в РФ, многие российские предприниматели захотят работать в республиках Донбасса.

Об этом в эфире «4 канала» заявил директор Фонда общественной демократии Антон Найчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это планомерная политика, так же как и выдача паспортов, и сертификация продукции без всяких таможенных пошлин для ввоза её на территорию РФ.

Я думаю, за таким решением потянутся и много предпринимателей с России, которые будут не против открыть свои предприятия на этих территориях, учитывая, что работа будет проходить по упрощённой процедуре налогообложения.

Фактически, ЛДНР могут превратить в офшорную зону, где сможет успешно кормиться российский бизнес», – сказал он.

Более того, Антон Найчук подчеркнул, что этот указ фактически приведёт к легализации произведённых в ЛДНР товаров едва ли не во всём мире – Россия сможет торговать продукцией Донбасса как своей собственной.

«Раньше, при непризнании этих республик, требовалось придумывать разные схемы с привлечением Абхазии или Южной Осетии, так как банк кредитовал все эти процедуры.

А теперь и уголь сможет спокойно поставляться в РФ, приобретаться – и в дальнейшем использоваться в российских целях, так и продукция чёрной металлургии.

По разным данным, в прошлом году экспорт чёрной металлургии принёс оккупированным республикам до 600 тысяч долларов. А также продукция пищевой промышленности», – резюмировал эксперт.

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