В Киеве не сомневаются, что ЛДНР станет лакомой зоной для российского бизнеса

Новости Украины

Благодаря указу президента России Владимира Путина о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, к госзакупкам в РФ, многие российские предприниматели захотят работать в республиках Донбасса.

Об этом в эфире «4 канала» заявил директор Фонда общественной демократии Антон Найчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это планомерная политика, так же как и выдача паспортов, и сертификация продукции без всяких таможенных пошлин для ввоза её на территорию РФ. Я думаю, за таким решением потянутся и много предпринимателей с России, которые будут не против открыть свои предприятия на этих территориях, учитывая, что работа будет проходить по упрощённой процедуре налогообложения. Фактически, ЛДНР могут превратить в офшорную зону, где сможет успешно кормиться российский бизнес», – сказал он.

Более того, Антон Найчук подчеркнул, что этот указ фактически приведёт к легализации произведённых в ЛДНР товаров едва ли не во всём мире – Россия сможет торговать продукцией Донбасса как своей собственной.

«Раньше, при непризнании этих республик, требовалось придумывать разные схемы с привлечением Абхазии или Южной Осетии, так как банк кредитовал все эти процедуры. А теперь и уголь сможет спокойно поставляться в РФ, приобретаться – и в дальнейшем использоваться в российских целях, так и продукция чёрной металлургии. По разным данным, в прошлом году экспорт чёрной металлургии принёс оккупированным республикам до 600 тысяч долларов. А также продукция пищевой промышленности», – резюмировал эксперт.