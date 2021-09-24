В Киеве не верят во встречу Путина «с шутом Зеленским»

24.09.2021 18:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президента РФ Владимира Путина «не поймут симпатики», если он в ближайшее время понизит свой статус до уровня встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского есть позиция, с которой он хотел бы выйти и мог бы говорить с Путиным, конечно, не на равных, не те весовые категории, но позиция есть. Эта позиция далека от народной», – признал Мулык. «Другое дело, захочет ли Путин встречаться с Зеленским, но если они встретятся, Путин потеряет некоторую часть симпатиков, может не сейчас, но осадок останется, потому что какой царь будет разговаривать с шутом за одним столом? Потому что Зеленский не перестал быть шутом, это видно по окружению, по тем, кто приходит к нему решать вопросы, даже по последним покушениям», – добавил экс-сбушник.

В то же время, по его словам, никаких признаков возможной личной встречи Путина с Зеленским в ближайшее время не предвидится.

«Путин мог бы послать какого-то эмиссара, и мог бы состояться какой-то разговор. Я скептически отношусь к какой-то встрече, дело не в Крыме и не в Донбассе, а в реальном положении вещей. Путин послал бы говорить с Зеленским или его представителями. Я вижу реалии на Украине: никакой встречи Зеленский-Путин в ближайшее время не состоится», – заключил Мулык.