В Киеве предложили изолировать от общества инициатора “дороги к Бандере”
Возможное прекращение железнодорожного сообщения с РФ по инициативе министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна может привести к большим убыткам для экономики страны.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Убытки будут большими. Известно, что украинские поезда по маршруту Киев-Москва являются одними из наиболее рентабельных для Украинской железной дороги. Поэтому странная позиция украинского Министерства инфраструктуры, но она предполагает какую-то реакцию. Я хочу пожелать НАБУ довести дело по Омеляну до конца, потому что этот человек должен быть изолирован от общества и должно мыть минимизировано его негативное влияние на украинскую экономику. Надеюсь, что так и будет», – сказал он.
При этом экс-чиновник отметил, что введение Киевом запрета на железнодорожное сообщение с РФ может только сыграть на руку соседней Белоруссии.
«Кстати, прекращение воздушного сообщения просто привело к тому, что пассажиропоток из Украины был направлен на Беларусь с пересадкой в Минске. И белорусы очень сильно заработали на том, что украинцы начали летать в Россию через Беларусь. Что-то подобное произойдет и в случае прекращения пассажирского сообщения», – добавил Суслов.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что НАБУ вручило Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и подаче ложной декларации.
Метки: Виктор Суслов, Владимир Омелян, мнение
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