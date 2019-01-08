//exit;
08.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Транспорт, Украина
Просмотров:

В Киеве предложили изолировать от общества инициатора “дороги к Бандере”

Возможное прекращение железнодорожного сообщения с РФ по инициативе министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна может привести к большим убыткам для экономики страны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Убытки будут большими. Известно, что украинские поезда по маршруту Киев-Москва являются одними из наиболее рентабельных для Украинской железной дороги. Поэтому странная позиция украинского Министерства инфраструктуры, но она предполагает какую-то реакцию. Я хочу пожелать НАБУ довести дело по Омеляну до конца, потому что этот человек должен быть изолирован от общества и должно мыть минимизировано его негативное влияние на украинскую экономику. Надеюсь, что так и будет», – сказал он.

При этом экс-чиновник отметил, что введение Киевом запрета на железнодорожное сообщение с РФ может только сыграть на руку соседней Белоруссии.

«Кстати, прекращение воздушного сообщения просто привело к тому, что пассажиропоток из Украины был направлен на Беларусь с пересадкой в Минске. И белорусы очень сильно заработали на том, что украинцы начали летать в Россию через Беларусь. Что-то подобное произойдет и в случае прекращения пассажирского сообщения», – добавил Суслов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что НАБУ вручило Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и подаче ложной декларации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Киевский политолог засомневался в том, что русофобия Порошенко- настоящая
Трамп хочет, чтобы за войны развязанные американцами платили другие страны
Экс-спикер Рады соблазняет украинцев «правильным» евровыбором
«Епифаний – мальчик на побегушках у Госдепа» – протоиерей РПЦ
Экономист развенчал байку киевского режима про долги «попередников»
В Киеве плачут о заблокированных украинских портах в Азовском море
Филарет оказался лишним на празднике раскола – мнение
В Киеве придумали, как выжать из украинцев последнее
Украинский министр призвал «дать России по носу и гнать назад в берлогу»
Филарет признал: без УПЦ Онуфрия «Церковь Порошенко» не станет ни поместной, ни автокефальной
Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской
Поляки хотят, чтобы вопросом Украины вместо «нормандской четверки» занималась ООН
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть