В Киеве приуныли: «РФ заставила глобальные концерны играть по своим правилам»

28.09.2021 11:25 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

По итогам состоявшихся выборов в Государственную действующая власть сцементирована еще на несколько лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время заявил президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса, отвечая на вопрос о российских выборах.

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«Выборы в России удивили разве что тем, как быстро «прогнулись» перед российскими властями глобальные концерны Google и Apple. Ведь они убрали приложение Smart voting, или Умное голосование, из своих систем уже в первый день голосования, несмотря на то, что выборы проходили три дня. Еще более странным было поведение Telegram, который прикрыл оппозиционные Телеграм-боты в день выборов, хотя это не противоречило действующему законодательству», – недоумевает Лисситса.

«Конечно, после того, как французское шампанское в России стало «игристым», удивляться приходится все меньше. Но как по мне, то российские власти гораздо «лучше» подготовилась к выборам, чем в прошлый раз, учитывая опыт Беларуси. И, по сути, не дали никакой возможности для свободного волеизъявления», – уверяет украинский эксперт..

«Сцементировав власть еще на несколько лет вперед, нынешнее руководство России просто еще раз показало всем большой fuck и прямо сказало всем глобальным концернам: либо вы играете по нашим правилам, либо никак. Думаю, РФ так и будет держать ситуацию под контролем, по меньшей мере пока Путин будет президентом», – резюмировал Лисситса.