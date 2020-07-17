17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве признали, что артиллерия ВСУ расстреливала гражданский транспорт в Донбассе


В 2014 году украинские вооружённые формирования вели огонь по всему, что на высокой скорости выезжало из обороняемого ополченцами Донбасса Славянска.

Об этом в эфире «5 канала» заявил ведущий Александр Сурков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Днём 4 июля 2014 года на отрезке дороги рядом с Семеновкой, что в Донецкой области, ВСУ была засечена машина мерседес спринтер, которая явно с какими-то целями двигалась очень быстро из города, по ней была дана засечка – в последствии чего артиллерия ВСУ уничтожила гражданский транспорт.

По утверждению украинской разведки, после этого в эфире ополчения начались переговоры. Как выяснилось, уничтожили группу предположительно из семи российских кураторов-инструкторов, которые находились в Славянске и координировали действия местных ополченцев», – утверждает телеведущий, не приведя никаких убедительных доказательств.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что Вооружённые силы Украины обучают террористическим методам ведения войны.


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