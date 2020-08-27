В Киеве признали, что ракета «Нептун» – психическое оружие, а не панацея

27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Даже небольшое количество новых украинских ракетных комплексов «Нептун» на вооружении ВСУ якобы может напугать «российских агрессоров».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закупка для Вооруженных сил Украины одного дивизиона ракетных комплексов РК-360 МЦ «Нептун» уже в конце 2021 года существенно усилило бы систему сдерживания возможной агрессии России.

Для этого в текущем году при формировании гособоронзаказа должно быть принято соответствующее решение.

Даже один дивизион ракетных комплексов «Нептун» может стать предохранителем от российского нападения. Прежде всего, речь идет о вероятности проведения масштабных военных операций РФ в прибрежной зоне, мощных сухопутных или комбинированных операций с южного и восточного направлений, а также морских и десантно-штурмовых операций», – написал он.

По мнению Валентина Бадрака, ракетные комплексы «Нептун» не помогут победить Россию, но, по крайней мере, дадут толчок для развития ВСУ.

«Конечно ЖК-360 МЦ «Нептун» не является панацеей, и без других вооружений ракеты не могут играть роль завершенного щита сдерживания.

Но, с одной стороны, они станут значительным психологическим фактором для военных в контексте начала общего масштабного перевооружения Вооруженных сил Украины.

А с другой стороны, могут дать толчок для активной реализации следующих высокотехнологичных программ, например, закупки ракетных катеров, ударных беспилотников, создания Единой автоматизированной системы управления ВСУ, разработок отечественного зенитно-ракетного комплекса и формированию ударных подразделений наземных роботизированных комплексов и других вооружений и военной техники», – резюмировал украинский эксперт.

Напомним, ранее член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин сообщил, что у Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств, исключающих любую угрозу со стороны Украины, тем более – от модернизированных советских противокорабельных ракет под названием «Нептун».