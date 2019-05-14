В Киеве признали Германию «самой большой опасностью»

14.05.2019, Киев, Игорь Петров

Накануне выборов в Европарламент член Меджлиса, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев инициирует пропагандистскую кампанию, в ходе которой кандидатам зададут вопрос «Чей Крым?».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Планируется, что на первом этапе кампании в адрес политических партий, от которых баллотируются кандидаты в Европарламент, будут рассылаться письма требованием ответить на вопросы, касающиеся принадлежности Крыма. На втором этапе планируются пресс-конференции и пикеты, направленные против тех политиков, которые «неправильно» ответят на вопросы.

«У нас будет четкое позиционирование, что данный кандидат является символично агентом Путина, потому что он занимает пророссийскую позицию, нарушает международное право и осуществляет агрессию против украинского государства», – заявил Бариев.

В свою очередь директор Центра внешнеполитических исследований Сергей Пархоменко сказал, что особенно много пророссийских политиков в Германии.

«Самую большую опасность представляет Германия. Они имеет большое представительство в Европарламенте, и мы понимаем, что сейчас увеличилось количество сторонников «Альтернативы для Германии», это ультраправая партия, она евроскептическая, она пророссийская, она не поддерживает целостность Украины и санкции. Социал-демократы немецкие выступали с позиции защиты «Северного потока-2» и с позиции смягчения санкций, налаживания диалога. И в ХДС-ХСС есть люди, которые выступают за то, чтобы Крым «вынести за скобки» и поддерживают «Северный поток-2», – возмутился Пархоменко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе украинской президентской кампании Бариев распространял в штабах кандидатов опросник «Ответь, кандидат, чей Крым?». Но накануне второго тура он доложил, что штабы или выбрасывали опросник в урны, или же отделывались ничего не значащими отписками.