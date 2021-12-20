В Киеве признали – лучше всего украинцам жилось в 1960-х

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Новости Украины

Для украинцев 1960-е годы были лучшими за всю историю по показателям продолжительности жизни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В демографическом плане украинцам было лучше всего в 1960-х годах, потому что к тому времени были хорошо реализованы все резервы снижения смертности, связанные с государственными и общественными действиями: вакцинация, холодильники и антибиотики. На тот момент Украина занимала 6-7 место по продолжительности жизни, это очень круто. Но эти резервы исчерпаны», – сказала Либанова.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что согласно данным Госстата, численность населения Украины с января по апрель сократилась на 85,7 тыс. человек. Отмечается, что за этот период на 100 умерших граждан Украины приходится 54 родившихся.

Кроме того, в Киеве отметили, что по прогнозам Института демографии и социальных исследований, в последующие 45 лет население Украины сократится минимум на 10 миллионов. По оптимистическому сценарию, молодёжи в стране останется примерно 4 млн. человек, по пессимистическому – только 2,8 млн.