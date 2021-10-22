В Киеве признали – украинцы окончательно превратились в крепостных

В Киеве признали – украинцы окончательно превратились в крепостныхНовости Украины
Большинство жителей Украины фактически были лишены своих основных прав и превратились в «крепостных граждан», безропотно слушающихся хозяина.
Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие – крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять.
Вначале на себе это очень серьёзно почувствовали переселенцы с Донбасса. Они переехали на территорию Украины и пытались защитить свои самые простые права – на жизнь, на работу, на социальную поддержку.
И вдруг оказалось, что несмотря на то, что они такие же, они второсортны. Причём не только во взаимоотношениях с органами власти, но и психологически общество реагирует на таких людей, как на второсортных.
С этим столкнулись бизнесмены, которые столкнулись с недоверием, владельцы автомобилей, которые преследуются только за то, что сохраняют номер Донецкой или Луганской области», – сказал он.
Андрей Ермолаев добавил, что сейчас не только беженцы с Донбасса и Крыма, но и все остальные граждане Украины превращаются в «крепостных граждан».
«Но мы пришли к тому, что проблема крепостного гражданства незаметно распространяется на остальных украинцев. Мы сейчас незаметно для себя начинаем мириться с тем, что нарушение гражданских прав и ограничение свобод стало нормой. И нам каждый раз объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, это можно нарушать.
На примере Донецкой и Луганской областей – на наших глазах огромная территория, подконтрольная Киеву, оказывается без самоуправления почти на десятилетия. А ведь это важнейший институт гражданского общества.
И об этом молчит остальная Украина – другие регионы, другие органы самоуправления. Для которых – очень важно, чтобы культура самоуправления была всеобщей. Но они мирятся», – резюмировал эксперт.
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