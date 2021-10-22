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22.10.2021 00:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, Скандал, Судебный произвол, Украина, Цензура
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В Киеве признали – украинцы окончательно превратились в крепостных

Новости УкраиныБольшинство жителей Украины фактически были лишены своих основных прав и превратились в «крепостных граждан»,...

Большинство жителей Украины фактически были лишены своих основных прав и превратились в «крепостных граждан», безропотно слушающихся хозяина.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил  украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие – крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять.

Вначале на себе это очень серьёзно почувствовали переселенцы с Донбасса. Они переехали на территорию Украины и пытались защитить свои самые простые права – на жизнь, на работу, на социальную поддержку.

И вдруг оказалось, что несмотря на то, что они такие же, они второсортны. Причём не только во взаимоотношениях с органами власти, но и психологически общество реагирует на таких людей, как на второсортных.

С этим столкнулись бизнесмены, которые столкнулись с недоверием, владельцы автомобилей, которые преследуются только за то, что сохраняют номер Донецкой или Луганской области», – сказал он.

Андрей Ермолаев добавил, что сейчас не только беженцы с Донбасса и Крыма, но и все остальные граждане Украины превращаются в «крепостных граждан».

«Но мы пришли к тому, что проблема крепостного гражданства незаметно распространяется на остальных украинцев. Мы сейчас незаметно для себя начинаем мириться с тем, что нарушение гражданских прав и ограничение свобод стало нормой. И нам каждый раз объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, это можно нарушать.

На примере Донецкой и Луганской областей – на наших глазах огромная территория, подконтрольная Киеву, оказывается без самоуправления почти на десятилетия. А ведь это важнейший институт гражданского общества.

И об этом молчит остальная Украина – другие регионы, другие органы самоуправления. Для которых – очень важно, чтобы культура самоуправления была всеобщей. Но они мирятся», – резюмировал эксперт.

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