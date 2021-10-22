В Киеве признали – украинцы окончательно превратились в крепостных

Большинство жителей Украины фактически были лишены своих основных прав и превратились в «крепостных граждан», безропотно слушающихся хозяина.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие – крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять.

Вначале на себе это очень серьёзно почувствовали переселенцы с Донбасса. Они переехали на территорию Украины и пытались защитить свои самые простые права – на жизнь, на работу, на социальную поддержку.

И вдруг оказалось, что несмотря на то, что они такие же, они второсортны. Причём не только во взаимоотношениях с органами власти, но и психологически общество реагирует на таких людей, как на второсортных.

С этим столкнулись бизнесмены, которые столкнулись с недоверием, владельцы автомобилей, которые преследуются только за то, что сохраняют номер Донецкой или Луганской области», – сказал он.