В Киеве рассказали, какая роль отведена новой украинской делегации в ПАСЕ

28.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вернувшаяся спустя полгода отсутствия в ПАСЕ украинская делегация продолжит выполнять работу своих предшественников, занимавшихся в международном парламентском органе антироссийским саботажем и провокациями.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если в положении Украины пытаться играть какую-то важную и конструктивную роль в Парламентской ассамблее Совета Европы, то для этого нужно было бы стать образцом европейского права и европейского духа.

Тогда можно было бы определить для Украины роль, как страны, которая выступает за европейское обновление и единство, за совершенствование демократических норм – и стать тем, в чем подозревали в свое время «оранжевую революцию», но что оказалось неудачным…

Но тут двусмысленность и двойной стандарт, потому что у себя нынешняя, как и прошлая власть, строит совсем другой режим, совсем другие правовые нормы, и поэтому, в данном случае, тактика будет примерно такая: «Мы молчим о том, что происходит у нас, мы едем туда, присматриваемся к обстановке и пытаемся блокировать деятельность российской делегации», – отметил он.

При этом эксперт высказал мнение, что новоизбранный вице-президент ПАСЕ, которым стал депутат от «Слуги народа» Александр Мережко, будет использовать более изощренную антироссийскую стратегию, чем его агрессивные предшественники из киевской делегации.

Напомним, сегодня украинский журналист Андрей Павловский рассказал в своем Telegram-канале, что глава парламентской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько, несмотря на свои заявления о необходимости доносить свою позицию, в том числе и до российских граждан, предпочитает скрываться даже от украинских СМИ, опубликовав соответствующий видеоролик.