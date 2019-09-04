В Киеве рассказали о потаённых страхах Зеленского

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский до сих пор находится в заложниках виртуального мира и отыгрывает образ героя телесериала «Слуга народа» Голобородько, потому что боится столкнуться с суровой реальностью.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема Зеленского как политика в том, что он, как на старте, так и сейчас, не нуждается в рациональной программе. Он плоть от плоти, часть живого мифа (о герое телесериала Голобородько – прим. ред.). Более того, помните, было много замечаний, что он герой «Слуги народа» Голобородько, и пора бы ему уже вернуться на землю и стать живым человеком? Оказалось, он «раб лампы».

Его интервью на сто дней (каденции – прим. ред.) – это не интервью перед журналистами, экспертами, или какое-либо другое живое общение. Это всё равно какая-то серия «Слуги народа», даже с использованием этих приёмов. Его визави в этом разговоре – это его коллега по фильму. Он раб лампы.

Пускай люди объясняют это как угодно – талантом, находкой. А я это объясню по-другому: он боится, он не знает какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», – заметил политолог.

Вместе с тем, по мнению Андрея Ермолаева, Владимир Зеленский и его команда всего лишь реализаторы, помогающие определённым людям продвигать решения, не связанные с интересами Украины.

«По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали – они скорее реализаторы. Это начало проявляется вовсе не в текстах посланий, не в выступлениях премьер-министра. А в таких действиях, как, например, подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа.

В таких странных вопросах, как легализация игорного бизнеса. Что, нам так горело решать эту проблему? Значит, кому-то горело, кто-то объяснял новому руководству страны, что это важнее, например, спасения Днепра, инвестиционных проектов, связанных с нашими портами. Почему-то казино.

Мы видим, что вопросы настолько разнородные, что возникает ощущение, будто кто-то просто выставил меню и по нему по каждому пункту подсказал: «Это можно так решить, а это так». И президент, представитель власти, по-честному, эмоционально, со свойственной ему харизмой, человек абсолютно популярный, ему верят без слов, продвигает эти решения. Это не имеет никакого отношения к национальной разработке, решению проблем национальной экономики и капитала. Судя по всему, есть реакция на то, что предложено», – добавил эксперт.