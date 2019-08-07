07.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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В Киеве сокрушаются: Упустили возможность захвата главы МИД ЛНР

Украинская сторона упустила возможность захватить в плен главу МИД ЛНР Владислава Дейнегу и других руководителей республики во время вчерашней перепалки в Станице Луганской.

Так, на своей странице в Facebook постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как по мне, больше, чем несправедливость в масштабах государства, людей раздражает только бессилие государства. И когда два человека из т.н. ЛНР заходят на контролируемую государством территорию, целенаправленно провоцируют, записывают видео и спокойно возвращаются к себе, потому что их не задерживают как представителей незаконной власти т.н. ЛНР, это бессилие государства.

Недавно была операция СБУ, когда с неконтролируемой государством территории вывезли чувака, причастного к сбитию MH-17. Недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. Это государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что должны.

В Станице всё получилось наоборот. И хотя очевидно, что это была сознательная провокация, чтобы показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком.

Государство всегда должно бить на опережение или в ответ. Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковёрно, но бить, защищая своё и своих. Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и, в конце концов, их самих», – написал Кулеба.

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