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В ходе сегодняшнего российского удара по Киеву разрушена студия «5 канала», принадлежащего экс-президенту и олигарху Петру Порошенко.

Об этом он сам сообщил в соцсеятх, опубликовав соответствующие фотографии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фото – студия 5 канала. Я бывал там не раз. А сегодня ночью ее разрушил вражеский удар. В одну точку — с часу до четырех утра летело все: крылатая ракета и более тридцати шахедов. Русские попали в здание пятерки, уничтожили часть оборудования. Но, к счастью, коллектив не пострадал. Хотя дежурная группа в это время была на месте и выдавала ночной эфир, но вовремя они ушли в убежище», – жалуется экс-президент.

Он говорит, что это «второй мощный удар по каналу за время вторжения».

«Как ни прискорбно, первый удар по нему нанесли украинские власти, когда весной 2022 года сначала не допустили к телемарафону, а затем незаконно исключили из эфира. Но канал был, есть и будет!», – пафосно резюмирует Порошенко.

Стоит заметить, что канал Порошенко отличался пропагандой оголтелой русофобии еще задолго до начала боевых действий на Украине и был одним из главных застрельщиков путча 2013 – 2014 годов, который в итоге и привел к нынешней ситуации.