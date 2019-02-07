07.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Принятие украинским парламентов поправок в Конституцию, закрепляющими курс на Киева на ЕС и НАТО, может стимулировать официальное признание Москвой республик Донбасса.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“В альянс не берут страны с незакрытыми вооруженными, территориальными или этническими конфликтами. Тем более, если это конфликт с Россией – с ядерной державой. Никто с ней ввязываться в войну из-за Украины не хочет. То есть пока идут бои на Донбассе, то в НАТО и в ЕС нас не возьмут. А новая конституция Украины эти бои как раз только стимулирует. Так как ликвидирует почву для возможного компромисса с Россией, без которого мир на Донбассе невозможен”, – отмечается в публикации.

“Конечно, еще одним вариантом развития этого сценария может стать не продолжение войны – а окончательный уход Донбасса под “зонтик” России – с возможным признанием независимости “ЛДНР” по южно-осетинскому варианту. Тогда войска РФ могут открыто зайти на эту территорию, и военная фаза конфликта, как показывает опыт Грузии, а позже – и Крыма, быстро закончится. Но территориальный конфликт от этого никуда не денется. А значит – не приблизится ни ЕС, ни НАТО”, – резюмирует издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня ВР приняла поправки в Конституцию Украины о «стратегическом курсе на ЕС и НАТО».