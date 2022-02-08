В Киеве уже недовольны московским выступлением Макрона

08.02.2022  02:45 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Федерализация, Франция
Новости Украины

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко выразил неудовлетворение по поводу выступления французского президента Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Москве.

Романенко заявил, что Макрон везет в Киев невыгодные для Украины «предложения Путина».

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко выразил неудовлетворение по поводу выступления французского президента Эммануэля Макрона на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Мне она напомнила произведения Бурдьё, где надо ради одной мысли продираться сквозь 100 страниц. А то и 200.

Короче говоря, Макрон к нам привезёт европейскую пустоту и предложения Путина. Макрон назвал войну на Донбассе «украинским конфликтом». Этим все сказано.

Завтра в Киеве мы услышим сказку в том же духе, что Чемберлен и Даладье заливали чехам в сентябре 1938 года. И суть этой сказки, и последствия давно уже понятны. Но нашим доверчивым хоббитам ещё повесят на развёрнутые чуткие розовые  ушки немало лапши о мире и процветании. Выбрав эту лапшу хоббиты традиционно получат войну и нищету», – возмущается Романенко.

Ранее он заявил, что Запад давит на Киев, чтобы весной провести через Верховную раду голосование, легализующее автономию ЛДНР. Романенко призвал депутатов не поддерживать данное решение, даже если при этом ухудшатся отношения с западными государствами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть