Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко выразил неудовлетворение по поводу выступления французского президента Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Москве.

Романенко заявил, что Макрон везет в Киев невыгодные для Украины «предложения Путина».

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«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Мне она напомнила произведения Бурдьё, где надо ради одной мысли продираться сквозь 100 страниц. А то и 200.

Короче говоря, Макрон к нам привезёт европейскую пустоту и предложения Путина. Макрон назвал войну на Донбассе «украинским конфликтом». Этим все сказано.

Завтра в Киеве мы услышим сказку в том же духе, что Чемберлен и Даладье заливали чехам в сентябре 1938 года. И суть этой сказки, и последствия давно уже понятны. Но нашим доверчивым хоббитам ещё повесят на развёрнутые чуткие розовые ушки немало лапши о мире и процветании. Выбрав эту лапшу хоббиты традиционно получат войну и нищету», – возмущается Романенко.