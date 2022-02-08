В Киеве уже недовольны московским выступлением Макрона
Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко выразил неудовлетворение по поводу выступления французского президента Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Москве.
Романенко заявил, что Макрон везет в Киев невыгодные для Украины «предложения Путина».
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«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Мне она напомнила произведения Бурдьё, где надо ради одной мысли продираться сквозь 100 страниц. А то и 200.
Короче говоря, Макрон к нам привезёт европейскую пустоту и предложения Путина. Макрон назвал войну на Донбассе «украинским конфликтом». Этим все сказано.
Завтра в Киеве мы услышим сказку в том же духе, что Чемберлен и Даладье заливали чехам в сентябре 1938 года. И суть этой сказки, и последствия давно уже понятны. Но нашим доверчивым хоббитам ещё повесят на развёрнутые чуткие розовые ушки немало лапши о мире и процветании. Выбрав эту лапшу хоббиты традиционно получат войну и нищету», – возмущается Романенко.
Ранее он заявил, что Запад давит на Киев, чтобы весной провести через Верховную раду голосование, легализующее автономию ЛДНР. Романенко призвал депутатов не поддерживать данное решение, даже если при этом ухудшатся отношения с западными государствами.
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