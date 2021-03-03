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03.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Спецслужбы, терроризм
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В Крыму ФСБ задержала праворадикала, оправдывавшего терорризм


Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Симферополя, который публиковал в интернете сообщения, оправдывающие терроризм.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Отмечается, что задержанный является сторонником праворадикальной идеологии.

«Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм. Максимальная санкция, предусмотренная по данной статье, составляет семь лет лишения свободы», – заявили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
Следователи также провели обыск и изъяли у подозреваемого предметы совершения преступления.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что российские силовики провели обыски  одновременно в нескольких районах полуострова и задержали нескольких сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».


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