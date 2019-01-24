В Крыму начнется строительство двух новых «Комет»

24.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В 2019 году в Крыму на феодосийском заводе «Море» будут заложены сразу два судна на подводных крыльях «Комета», аналогичных тому, что минувшим летом заступило на маршрут Ялта-Севастополь.

Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Я верю, что суда на подводных крыльях будут снова одним из локомотивов нашего роста в судостроении, верю, что уже в начале 2019 года подпишемся еще на пару «Комет» в азовско-черноморский бассейн, и на этот раз будем делать их максимально близко к месту дальнейшей эксплуатации, чтобы не тратиться на логистику.

И точно также верю, что мы пойдем за рубеж, у нас есть ряд потенциально заинтересованных контрагентов, в январе я отправлюсь в одну из стран на переговоры. Разные страны интересуются, можно говорить и про Средиземное море, и про Ближний Восток, и про Юго-Восточную Азию.

Чисто теоретически мы можем делать достаточно много судов на подводных крыльях без серьезных мероприятий по расширению производства, девять-десять единиц в год, учитывая, что Рыбинск не единственное место, где мы могли бы их производить. В том же Крыму, например. Четвертая и пятая «Кометы» будут производиться на «Море», только что завершился конкурс», – заявил Дмитриев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета 120М» будет курсировать из Севастополя не только в Ялту, но и в Евпаторию.