В Крыму взяли экстремиста, воевавшего с русскими

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Сотрудники ФСБ в Крыму задержали очередного члена запрещенной в РФ экстремистской организации «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана».

Как сообщили в ведомстве, местный житель примкнул к боевикам в 2016-м году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный имел возможность выйти из состава батальона, но вместо этого принимал активное участие в его деятельности.

«В отношении него следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», – отметили в ФСБ.