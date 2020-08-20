«В Минске не нашлось парасюков. Берлин сливает оппозицию» – причитания московского либерала

20.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Германия убедилась, что белорусская оппозиция, предпринявшая попытку свержения президента Александра Лукашенко, не в состоянии взять власть в своим руки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет московский либеральный политолог Андрей Окара, симпатизирующий киевским майданщикам.

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Впечатление, что ЕС и Меркель ждали – что же получится из идеи по созданию в Беларуси Каардынацыйнай Рады. Дождались. Поняли, что всё как всегда. Т.е. что проект ни шаткий, ни валкий, что бороться за власть активно они не намерены, что своих Парасюков там в кустах нет, что снова срабатывает легендарный беларусский архетип «А можа так яно і трэба?».

После этого Берлин поговорил с Москвой. А Лука от разговора отказался. И на этом разговоре и были проведены очередные красные линии – между Западом и не-Западом», – пишет политолог.

Он по пунктам перечисляет, какие, по его мнению, проведены красные линии.

«1. Лука – это зло, несовместимое с европейскими ценностями.

2. Его надо бы гнать нахрен. Но не будем торопиться. Некоторое время (полгода? год?) можем и потерпеть. Пусть подготовит Беларусь к тому, чтобы нам ее вкуснее было сожрать. В смысле, пусть они проведут конституционную реформу, примут новую Конституцию, назначат парламентские выборы, сформируют гарантии политикам в отставке…

3. Оппозиция, Тихановские, Бабарыко, Цепкало – это никакие не украинские поджигатели покрышек, не метатели коктейлей Молотова, не выдвигатели радикальных требований. В лучшем случае – партызаны. А вообще-то – последователи махатмы Ганди и Льва Толстого. Поэтому можем забыть об их существовании.

4. Нет ничего важнее геополитической оси «Берлин – Москва». А всякие там Украины, Беларуси, Литвы, даже Польши – это досадное недоразумение, лимитрофы. Поэтому Беларусь не должна стать яблоком раздора, полем гибридной войны между ФРГ и РФ.

4. Что, началась новая волна репрессий от Лукашенко? Ой, какая неприятная информация!

5. Европейские ценности – это круто, очень круто. Но интересы – еще важнее!», – сокрушается Окара.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии осознали, что в битве за Белоруссию Россию не победить.