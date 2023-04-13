В Москве не исключают ударов украинских дронов на 9 Мая

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Несмотря на то, что Москва защищена лучшей в мире системой ПВО и ПРО, нельзя полностью исключать возможности точечных атак и диверсий.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, возможно ли проведение обещанных укронацистами атак дронами-камикадзе на Москву, и в частности – Красную площадь во время Парада Победы.

«У нас с 50-х годов вокруг Москвы сосредоточена Первая особая армия ПВО и ПРО, которая окружает несколькими кольцами, и в том числе защищает от низколетящих целей. Это единственный район в мире, где есть сплошная зона противовоздушной и противоракетной обороны. Гарантирует ли она на сто процентов, что не прилетит какой-нибудь беспилотник, причём неизвестно с какого направления? Не знаю. Прилетела ведь до Саратова, до Коломны долетел какой-то беспилотник», – сказал Подберезкин.

Он подчеркнул, что Россия находится фактически в состоянии войны, и призвал никого не забывать о возможных потенциальных угрозах.

«Мы находимся в состоянии войны. Исключить негативные последствия мы не можем, не надо питать иллюзий. Это было бы лишним убаюкиванием. У украинской элиты не всё в порядке с головой, это из области медицины. А прогнозировать действия сумасшедших – очень трудно, если вообще возможно. Поэтому можем ждать чего угодно. Хотя, ещё раз говорю, нет в мире более сильной системы ПВО и ПРО», – добавил эксперт.