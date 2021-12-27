В Москве объяснили, когда начнется операция по принуждению Украины к миру

Новости Украины

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Киев нужно было брать еще в 2014 году и его готовность сделать это сегодня, – это личная позиция руководителя российского региона, но Киев и без того получил достаточно сигналов о том, что в случае агрессии на Донбассе Украина столкнется с операцией по принуждению к миру.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт, главреда журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Эту позицию озвучил глава Чечни, но у нас решение о том, брать или не брать, вопросы внешней политики – это прерогатива президента России. В данном случае лидер Чечни высказал свою личную позицию», – сказал эксперт.

«А что касается сигналов – вы знаете, Киев уже получил достаточно сигналов для того, чтобы понимать, что в случае попытки силовым путем зачистить Донбасс, он получит операцию по принуждению Украины к миру в качестве ответной меры Российской Федерации. Я думаю, что более, чем достаточно сигналов за последнее время украинской властью на этот счет получено. По моему экспертному мнению, если Украина предпримет попытку зачистки Донбасса, она получит операцию со стороны России по принуждению к миру», – заявил Коротченко.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014-м. По его словам, Россия может присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики официального Киева.