В Москве ответили на хамское заявление Зеленского

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский совершил ошибку, озвучив, по сути, хамские заявления в адрес России в самом начале своего президентства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда наши украинские гости так удивляются, почему мы не торопимся немедленно заключать альянсы, строить на песке отношения с таким государством, так именно потому, что это государство в лице даже своего президента с первых дней включило старую игру «а кто самый большой американский друг?». Конечно – Зеленский, потому что призывает к санкциям против России.

Вы у нас здесь требуете, чтобы мы сейчас обнимались, поздравляли его. Он не успел ничего сделать, но уже успел сказать, что надо усилить санкции, не допустить «Северный поток», потому что мы, россияне, обречены поставлять добываемый нами газ исключительно по этому трубопроводу. Вот это – «хорошее начало».

Поэтому, пока, дорогие друзья, вы наконец не разберётесь в том, что попытку строить новые отношения нельзя начинать с хамства, до тех пор новых отношений и не будет, и вы будете сами разбираться со своими проблемами», – заявил Затулин.