В Москве призвали отказаться от Минских соглашений

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

После гибели лидера ДНР Александра Захарченко и отставки главы ЛНР Игоря Плотницкого Минские соглашения должны прекратить свое действие.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политический обозреватель Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не будем забывать о том, каким образом были подписаны Минские соглашения. Они никогда не подписывались со стороны Донбасса никаким государственным или общественным субъектом, на них стояли две подписи – Захарченко и Плотницкого, в личном качестве, потому что Украина не признает юридически никакого субъекта, с которыми она там разговаривает.

Так получилось, в силу разных причин, что оба подписавших эти соглашения субъекта выбыли из процесса. Соответственно в этой связи возникает вопрос: существуют ли еще эти соглашения? Мне ни один юрист внятного ответа на этот вопрос не дал. Потому что с точки зрения здравого смысла, эти соглашения в этот момент прекращают свое существование.

На сегодняшний момент не понятен статус Минских соглашений и, на мой взгляд, это хороший повод для того, чтобы поставить вопрос об их пересмотре», – считает Холмогоров.

Политолог Ростислав Ищенко пояснил, что Минские соглашения будут действовать до тех пор, пока подтвердивший их ранее Совбез ООН не примет обратного решения.

«Минск действует, потому что утвержден резолюцией Совбеза ООН. Хоть все перемрут, кто его подписывал и мимо проходил, но резолюция Совбеза ООН будет действовать, и этот документ обязателен для исполнения до тех пор, пока он не будет отменен. Поэтому формально Минск действует. Неформально он никогда даже не рождался, потому что никто не сомневался, что эти соглашения просто невозможно будет выполнять. Они были невыполнимы изначально и будут действовать потому, что это удобный тактический маневр пережидания украинских сложностей», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» заявил о том, что политический путь решения конфликта в Донбассе давно утоплен невозможностью выполнения Минских соглашений.