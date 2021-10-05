В Москве вновь предлагают Украине газовый консорциум

05.10.2021 10:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если Украина хочет оставаться транзитером российского газа, то ей стоит подумать о создании совместного с РФ консорциума.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

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«Для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые им нужны. Создание «Турецкого потока», «Северного потока» и «Северного потока – 2», к слову, также происходило в рамках консорциума», – сказал политик «Известиям».

По его словам, Украина сама добывает около 20 миллиардов кубометров газа, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить население.

«Киев мог бы выделить собственную добычу на то, чтобы удовлетворить эти социальные потребности, а решение экономических вопросов вывести под прямые поставки из России и СПГ из других стран», – считает Завальный.

В свою очередь глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник говорит, что прямые поставки из России были бы гораздо выгоднее для Украины, и «Газпром» неоднократно говорил о готовности к таким переговорам, но политизированность ситуации не позволяет Киеву пойти на такие контакты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты прогнозируют, что зимой президент РФ встретится с украинским коллегой в Москве, даст газ и примет капитуляцию.