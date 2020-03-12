В нападении на Сивохо заподозрили постановку для срыва минского процесса

12.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Нападение на советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохо, может быть специальной операцией, которая позволяет украинскому руководству заявить о невозможности выполнения «Минских договоренностей» из-за радикалов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создается такое впечатление, что в команде власти еще идет противостояние за то, кто будет вести тему мира. И Сергея Сивохо просто подставили, ему создали кризис, попытались продемонстрировать, что он неспособен руководить этим процессом, что его участие в управлении этим процессом приводит к кризису.

И другая проблема – я не исключаю, что кто-то во власти демонстрирует таким образом переговорную позицию Украины, показывая, что Украина не может сегодня идти на уступки, потому что радикальная часть общества этого не воспринимает. В любом случае эта картинка очень плохо отражается на международном имидже Украины, на том, как воспринимают нашу страну в мире, очень плохо воспринимается в среде тех людей, которые желают мира на Донбассе», – заявил Бортник.

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