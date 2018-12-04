В НАТО признали: сосредотачивают силы у границ России

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

НАТО сосредотачивает свои силы поближе к границам России.

Так генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил на вопрос, может ли Украина ожидать помощи от НАТО, если произойдет открытое нападение со стороны России.

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“Из-за агрессивных действий России в отношении Украины… мы в результате действий в Азовском море проводим крупнейшее усиление нашего присутствия: повышаем готовность наших сил, наши группы развернуты в восточной части Северо-Атлантического союза, и мы сегодня инвестируем больше в оборону. Страны НАТО активно поддерживают эти действия в качестве реакции на действия России в отношении Украины”, — сказал Столтенберг в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел государств-членов НАТО.

Он также отметил, что “все страны НАТО оказывают решительную политическую и практическую поддержку Украине”.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Столтенберг заявил, что НАТО не уйдет из акватории Черного моря.