В Одессе утопили украинские флаги

07.07.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе прошли праздничные мероприятия по случаю дня Военно-Морских Сил Украины, в ходе которых Киев «пощеголял» массовкой из кораблей НАТО.

Для участия в торжественных мероприятиях в Одессу приехал президент Владимир Зеленский, выступивший на фоне пришвартованных кораблей НАТО, прибывших на учения «Си Бриз».

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«На этой неделе я был с официальным визитом в Канаде, где мы договорились усилить наше сотрудничество в оборонной сфере. И я знаю, что сегодня министр обороны пан Полторак предметно обговорит конкретные шаги этого сотрудничества», – завил он.

«Сегодня тут присутствуют семьи наши пленных моряков. Я кланяюсь вам за вашу мужественность и преданность. Не буду много говорить, поверьте, мы работаем день и ночь, чтобы вернуть наших моряков домой. И лично я делаю всё, чтобы слова о возвращении превратились на крепкие объятия с вашими ребятами.

В начале недели мы получили горькую новость с Донбасса – в результате обстрела санитарного автомобиля близ населённого пункта Водяное, погибли двое морских пехотинцев-медиков», – добавил президент.

Отметим, что упомянутый Владимиром Зеленский автомобиль оказался не санитарным, а военным.

Далее начались торжества, во время которых украинские парашютисты, на потеху одесситам и составляющим основную часть массовки кораблям НАТО, утопили флаги Украины и ВМСУ, привязав их к ногам и спрыгнув в море.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что в это время активно работал вербовочный центр ВМСУ.

«Вербовочный центр Военно-Морских Сил Украины проводит активную агитационную работу среди жителей и гостей города Одессы, которые также пришли на морской вокзал поздравить военных моряков с праздником», – говорится в сообщении.