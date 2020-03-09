09.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вандализм, Одесса, Политика, Украина
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В Одессе вандалы отметились очередной дикой выходкой




В Одессе неизвестные вандалы изрисовали стелу «Крылья победы», установленную на площади 10 Апреля.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «Одесса.онлайн».

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На стеле, с одной ее стороны, написаны имена Героев Советского Союза, которые были одесситами, а с другой – барельефы Ордена Ленина и Звезды Героя – наград, которых был удостоен город за кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны.

Вандалы нанесли надписи голубой краской на мраморных плитах, а черным закрасили имя Ленина и его изображение.

Ранее в Одессе националисты сорвали со здания на улице Новосельского последний остававшийся в городе барельеф маршала Георгия Жукова.

А в конце осени там осквернили  мемориал погибшим горожанам, установленный у Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года майданщики убили 48 человек.

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