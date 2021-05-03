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03.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина, Экономика, Энергетика
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«В один день нас обрушат»: Украина доиграется с водной блокадой Крыма – Червоненко

Новости УкраиныРоссия в любой момент может обрушить любой сектор украинской экономики, начиная с электроэнергии. Для...

Россия в любой момент может обрушить любой сектор украинской экономики, начиная с электроэнергии. Для этого достаточно прекратить поставки электричества с территории Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Червоненко, это может быть ответом на водную блокаду Крыма, которую устроила Украина.

«Один вице-премьер недавно заявил: «Даже если русские захватят канал, они воды не получат». Как вы хотите разговаривать? «Мы не дадим воды – это «красная линия». А мой юрист говорит, международник, ну он, извините, МГУ заканчивал, он здесь живет, он украинец: «Это попадает под экологический геноцид, гуманитарный геноцид». Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем – от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную и здесь все ляжет», – прогнозирует Червоненко.

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