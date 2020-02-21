В Раде схватились за голову: Украина провалила макроэкономические показатели

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский и его команда, вместо экономического чуда, полностью обрушили украинскую экономику и загнали страну в огромные долги.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть реальные макроэкономические показатели, которые полностью провалились. ВВП во втором квартале рост 4,6%, а в четвёртом квартале – 1,5%. По итогам 2019 года падение промышленного производства 1,8%, тогда как в 2018 был номинальный, но рост.

Рекордная задолженность по выплате заработной платы – 3 миллиарда гривен, такого не было никогда в истории Украины. Следующий момент – 63,7 миллиардов гривен выросла задолженность за ЖКХ. Вот результат тарифной политики на Украине.

Нам предложили отечественную, крутую экономическую программу. Что мы имеем? Планировали рост ВВП на 40% за 5 лет, имеем в этом году менее 3%. Обещали 50 миллиардов долларов прямы иностранных инвестиций, в этом году только 2 млрд долларов. Обещали экспорт 90 миллиардов долларов – получили, по итогам 2019 года, только 50 миллиардов долларов, минус сорок миллиардов от того, что обещали.

Следующий момент – рекордная безработица. Плюс триста тысяч безработных по итогам 2019 года – вот, как «миллион новых рабочих мест» выглядит на самом деле.

Потому что та риторика, которую предлагает Кабинет министров Украины, полностью расходится с официальными данными Государственной службы статистики, Казначейства и так далее.

Ещё один очень важный момент – у нас в социальном аспекте, что на 2020 год уменьшил субсидии населению до 47 миллиардов гривен. А экономика так работает, что у нас увеличился дефицит пенсионного фонда, который покрывается с бюджета до 172 миллиардов гривен», – сказал парламентарий.

Также Колтунович уверен, что в таком положении вещей виноваты именно Владимир Зеленский и его команда, а вовсе не их предшественники.

«И вся эта ситуация – это не результат деятельности 28 лет предыдущих команд, а результат работы в течении полугода конкретной команды. Я не являюсь приверженцем правительства ни Гройсмана, ни Яценюка, но они были более эффективны в сравнении с вами. И тот результат, который вы даёте, хуже, чем был у ваших предшественников», – резюмировал депутат.