В Раде указали, что телеканал Зеленского подрывает весь медиарынок Украины

17.12.2021  20:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Запущенный командой Владимира Зеленского за счёт бюджетных средств пропагандистский телеканал «Дом», работающий на русском языке по всей территории страны, замещает остальные украинские каналы.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам оккупированных территорий заявила депутат Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запущенный командой Владимира Зеленского за счёт бюджетных средств пропагандистский телеканал «Дом», работающий на русском языке по...

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«Что происходит с нашим каналом «Дом»? Его придумали для решения вопросов, которыми занимается наш комитет. Сначала это был иноязычный канал, который должен был работать на реинтеграцию оккупированных территорий – он должен был туда вещать, и всё должно было быть направлено для этого.

Сегодня на этот телеканал выделяют один миллиард гривен. Это бюджет, больший, чем бюджет телеканала «1+1» и «ТРК». Это такой огромный телемонстр, куда закупаются сериалы, телешоу, концерты, и очень много информационного продукта», – сказала она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что при этом телеканал «Дом» становится монополистом и делает остальные украинские каналы фактически неконкурентоспособными.

«И этот канал начинает работать с коммерческими каналами. Только он с ними уже не конкурирует, потому его предлагается бесплатно предоставить и показывать по всей Украине. Он перестаёт быть таким, что создаёт программы на английском языке.

На русском – для оккупированных территорий. Он становится русскоязычным каналом, который конкурирует с большими телеканалами по всей территории Украины. Очевидно, это пропагандистский государственный телеканал», – добавила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что такое положение дел противоречит многим соглашениям и законам.

«Для оккупированных территорий это оправданно, но для всей Украины… Это очень угрожающая ситуация. И неправильная ситуация на рынке», – резюмировала Сюмар.



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