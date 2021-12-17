В Раде указали, что телеканал Зеленского подрывает весь медиарынок Украины

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Новости Украины

Запущенный командой Владимира Зеленского за счёт бюджетных средств пропагандистский телеканал «Дом», работающий на русском языке по всей территории страны, замещает остальные украинские каналы.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам оккупированных территорий заявила депутат Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что происходит с нашим каналом «Дом»? Его придумали для решения вопросов, которыми занимается наш комитет. Сначала это был иноязычный канал, который должен был работать на реинтеграцию оккупированных территорий – он должен был туда вещать, и всё должно было быть направлено для этого. Сегодня на этот телеканал выделяют один миллиард гривен. Это бюджет, больший, чем бюджет телеканала «1+1» и «ТРК». Это такой огромный телемонстр, куда закупаются сериалы, телешоу, концерты, и очень много информационного продукта», – сказала она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что при этом телеканал «Дом» становится монополистом и делает остальные украинские каналы фактически неконкурентоспособными.

«И этот канал начинает работать с коммерческими каналами. Только он с ними уже не конкурирует, потому его предлагается бесплатно предоставить и показывать по всей Украине. Он перестаёт быть таким, что создаёт программы на английском языке. На русском – для оккупированных территорий. Он становится русскоязычным каналом, который конкурирует с большими телеканалами по всей территории Украины. Очевидно, это пропагандистский государственный телеканал», – добавила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что такое положение дел противоречит многим соглашениям и законам.

«Для оккупированных территорий это оправданно, но для всей Украины… Это очень угрожающая ситуация. И неправильная ситуация на рынке», – резюмировала Сюмар.