В Севастополе разоблачен и получил срок иностранный шпион

09.06.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя, обвинявшегося в шпионаже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Осужденный 1970 года рождения собирал, хранил и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, их наименовании, численность вооружений и спецтехники.

«То есть сведений, передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность указанного гражданина была пресечена ФСБ Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии, признав виновным в шпионаже в пользу Украины бывшего офицера штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко.

Также Верховный суд Республики Крым признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко, приговорив его к 10-ти годам заключения.