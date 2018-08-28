«В США произошла драма для Украины»

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина должна брать пример с американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, на днях умершего от рака мозга.

Такое мнение в эфире телеканала «Еспрессо» высказал руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», бывший боевик так называемой АТО Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины смерть Маккейна – это в каком-то смысле драма, потому что он выступал нашим лобби в США. Это благодаря ему мы получили такие уступки со стороны США, как 25 миллионов долларов, заложенных в закон на помощь Украине, «Джавелины», главное – это закон о сотрудничестве, законы о разведке, об обмене данными. Вообще, эта беспрецедентная помощь Украине – это всё, в том числе и благодаря Маккейну, и возможно даже в первую очередь ему, потому что он ещё с Майдана очень последовательно поддерживал нас и выступал против российской агрессии», – заявил волонтёр.

Он считает, что Украине нужно брать пример с Маккейна, который в своё время был военнослужащим армии США, воевал во Вьетнаме и был в плену, а после стал знаменитым политиком.

«Ветеранов нужно как можно больше привлекать к политической жизни страны и в местную власть, и на высокие уровни тянуть. Это очень грамотно, потому что в США очень много ветеранов, военнослужащих, которые стали известными политиками», – считает он.

Напомним, ранее киевский политолог Виталий Бала выступил с предложением увековечить на Украине имя Джона Маккейна для будущих поколений.