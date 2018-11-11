В Варшаве митингуют за раздел Украины между РФ, Польшей и Венгрией

11.11.2018, Варшава, Владимир Гладков

Активисты партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова совместно с польской организацией «Фаланга», приняли участие в митинге перед посольством Украины в Варшаве с требованием раздела территории бывшей советской республики между странами-соседями.

Об этом сообщает пресс-служба нацболов.

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«Партия «Другая Россия» констатирует, что текущая политика руководства РФ в отношении Украины зашла в тупик. Приняв в 2014 году историческое решение о воссоединении Крыма с Россией и оказав помощь восставшим Донецку и Луганску, Кремль остановился в нерешительности. В результате, многие миллионы русских людей в Харькове, Одессе, других городах и областях живут в условиях оккупации и национального гнета, а народные республики Донбасса подвергаются обстрелам, их командиров и руководителей убивают в результате терактов.

Оставлять ситуацию в подвешенном состоянии далее невозможно.

Мы полагаем, что современная Украина – уродливое порождение беловежского сговора 1991 года – нелегитимно удерживает целый ряд территорий, которые должны отойти к сопредельным странам.

Она должна ужаться до своих исторических 7-8 центральных областей, перестав быть агрессивным монстром, насильно «украинизирующим» и притесняющим различные народы. Для достижения этой цели необходимо объединение усилий с соседями Украины, имеющими к ней собственные претензии.

Партия «Другая Россия» обращается к властям, дипломатическим представительствам, политическим партиям и общественным организациям, гражданам Польши, Венгрии, Румынии.

Несмотря на все сложности наших отношений в истории, мы протягиваем вам руку и предлагаем вместе бороться за возвращение наших территорий, временно оккупированных Украиной.

Даешь раздел Украины! Харьков и Одесса – русские, Львов – польский, Закарпатье – венгерское, Буковина – румынская!», – говорится в принятой «Другой Россией» декларации.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что активисты партии «Другая Россия» Михаил Аксель и Глеб Буваненко были задержаны при попытке провести перед посольством Украины в Москве одиночные пикеты в поддержку расчленения Украины.