В вотчине Порошенко священников кнутом и пряником загоняют в раскол

18.11.2018, Запорожье, Владимир Гладков

Называвшийся в СМИ другом Петра Порошенко митрополит Винницкий Симеон начал оказывать давление на духовенство епархии, которое накануне выступило против проекта автокефалии и поддержало единство с Русской Церковью.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook священник УПЦ МП, протоиерей Александр Овчаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Братья и сестры! Священноначалие просит молитв! Надо поддержать винницких отцов, предать всему этому огласку в сети! Просим разместить это во всех группах и пабликах!

Вы знаете, что вечером 15 ноября в Виннице прошло экстренное собрание духовенства города. Участники собрания заявили о полной поддержке решений Архиерейского Собора УПЦ от 13 ноября, которые правящий епископ Винницкой епархии митрополит Симеон отказался подписывать. Священники предложили ему созвать общее собрание всей епархии на 19 ноября. Но…. Вот последние сообщение из Винницы:

«Новые новости о вчерашнем собрании, по митрополиту Симеону. Только что опять общались по телефону с участником этого собрания, так сказать, из первых уст.

Митрополит Симеон не прислушался к вчерашнему призыву своего духовенства и отказался от требования своих пасомых, не захотел он встречи на предлагаемом ими епархиальном собрании, которое планировалось на понедельник, решил пойти на опережение и в экстренном порядке, тайно через своих представителей епархии, начал действовать по сценарию сказки Льва Толстого об отце и трёх братьях, только не как добрый и заботливый пастырь и отец, а в точности наоборот.

Значит решил таки перешагнуть и погубить свои приходы. Вызывали всех отдельно, ломали и склоняли на свою сторону каждого по отдельности, без лишних глаз и ушей, кого кнутом, кого пряником, собрания побоялся, чтоб большинство не повлияло на меньшинство.

Цель таких действий понятная, чтоб не было прозрачности, чтоб исказить результаты тайного голосования и в итоге преподнести информацию в выгодном «свете». Действовал, как тать (вор – прим. ред.), вынуждали подписывать документы, в которых предлагается предать Христа, уход в раскол, покинуть свою родную УПЦ МП, предать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и уйти в автокефалию…

Результаты этих насильственных мер, естественно, пока никто не знает, но самые инициативные не собираются сдаваться, будут ехать в Киев, планируется встреча с Блаженнейшим, отступать никто не будет… По храмам собирают подписи в поддержку Архиерейскому Собору и Блаженнейшему Онуфрию», – написал священник.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что митрополит Симеон вопреки позиции большинства иерархов УПЦ МП провел встречу с украинским президентом Петром Порошенко.