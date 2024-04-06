В ВСУ серьезный некомплект, нужна срочная мобилизация, – боевик Лапин

У Украины большой некомплект в войсках на передовой – в некоторых подразделениях в строю находятся лишь 40% личного состава.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Лапина, стране нужна срочная мобилизация, потому что этим составом ВСУ выйти на прежние границы она не сможет.

«Закон про мобилизацию – это вообще катастрофа, потому что, скажу откровенно – на плечах тех, кто зашел в 22-м году, мы не то, что не доедем до границы 91-го года, – кстати, сам Зеленский уже говорит про позиции 22-го года, а не о границе 91-го года, в своем интервью он же так и сказал. Я думаю, что он это оценивает и, как Верховный главнокомандующий, со все ответственностью внесет, наверное, свой законопроект. Потому что я думаю, что этот законопроект, который сейчас есть про мобилизацию, – не скажу, что обречен, но перспективы его туманны… Давайте говорить откровенно – условно, в апреле проголосовали, в мае, возможно, подписал, а там, помните, сколько дней дается на то, чтобы зарегистрировать кабинет призывника и так далее – еще 60 дней. На конец лета – это только начало работы призывных вещей. А их нужно еще отправить на три месяца минимум на полигоны – так когда у нас будет боеспособное подразделение, сформированное за счет нового закона, если даже его в апреле проголосуют? Ноябрь-декабрь – это как детям в школу не ходить, как говорится. А сколько в подразделениях сейчас комплектация личного состава на передовой? Поверьте мне, очень низкая. Я не хочу сдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях до 40% не доходит количество личного состава. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», – заявил Лапин.