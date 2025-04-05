В зоне СВО может «неожиданно» появиться очень крупный российский контингент – Ширяев

Максим Столяров.  
05.04.2025 14:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


В России создаётся очень крупный военный резерв, который станет опорой и гарантией безопасности страны на будущее.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России создаётся очень крупный военный резерв, который станет опорой и гарантией безопасности страны...

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Эксперт обратил внимание, что с каждым годом в России растет число призывников, по количеству которых – 160 тысяч – этот год стал рекордным.

«Таким образом, государство увеличивает контингент людей, которые попали в запас», – сказал Ширяев.

 

«Это означает, что после окончания Специальной военной операции, если состоится вот эта реформа, о которой я говорю, и будет создан корпус военнослужащих запасов, он поглотит очень существенную часть военного бюджета. Тратить будут много. И те, которые сейчас призываются, это залог того, что потом деньги пойдут в это.

И западным правительствам, западным военным, и украинским военным надо брать в расчёт, это сигнал им, что именно сейчас, во время СВО, в России создаётся очень серьёзный резерв людей, которые отслужили в армии, и полностью владеют своей военно-учётной специальностью. И эта большая часть нашего населения, является опорой командования в их расчетах на будущее. То есть, неожиданно в зоне Специальной военной операции на поле боя может оказаться очень крупный контингент», – подытожил эксперт.

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