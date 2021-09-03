Варфоломей и Зеленский всерьёз напуганы силой духа прихожан УПЦ – Дудчак

И президент Украины Владимир Зеленский, и константинопольский патриарх Варфоломей, оказавшийся владельцем раскольничьей «ПЦУ», прекрасно понимают, что являются искусственными образованиями, обязанными майдану, и положение их более чем шатко.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я коренной киевлянин, и я очень рад, что там очень многие сохраняют трезвость мышления, как это ни странно при таком мощном семилетнем давлении. В любом случае, люди вышли (протестующие против визита Варфоломея на Украину прихожане УПЦ – ред.), мы говорим, что не будет результата, что не услышат Варфоломей и Зеленский – они всё прекрасно слышат. И то, что они делают вид, что ничего не замечают – они боятся.

Украина, к сожалению, очень богата на майданы. Три майдана – 90-го года, 2004 и 2013-2014 гг. Прекрасно всё понимает власть, на каких штыках она пришла, что на эти майданы люди бесплатно не ходят.

И когда собирается мощная сила, которой они ничего противопоставить не могут, люди собираются не за деньги, по велению души. Когда со всей Украины, невзирая на ужасные препоны, люди приезжают в количестве 350 тысяч (Крёстный ход в Киеве – ред.), это ещё кроме тех, кого попытались на местах остановить, эту силу преодолеть невозможно… Это действительно люди верующие», – рассказал эксперт.

«Я не понимаю, кого может собрать «ПЦУ» или «СЦУ». Это политическая структура, которая собирает политических единомышленников. Потому что верующий человек, у которого Бог в душе, он не пойдёт туда, где нет любви, где есть насилие», – уверен Дудчак.