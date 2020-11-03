Вашингтон подавляет украинский «бунт на коленях»

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Конституционный суд Украины попытался вернуть стране часть утраченного ею после 2014 года суверенитета.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, давая оценку отмене КСУ ряда антикоррупционных норм, принятых под давлением Запада.

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«Мы увидели попытку бунта на коленях. Украинские чиновники и олигархи недовольны тем, что их держат на крючке. Они попытались освободиться от опеки. И в дело включилось реальное руководство Украины. Вашингтон через исполняющего обязанности посла на Украине отругал Зеленского. Тому пришлось реагировать», – говорит политолог.

По его словам, именно реакция Запада заставила президента Украины перейти к угрозам роспуска КСУ. Впрочем, эксперт полагает, что до этого дело может не дойти.

«Конституционный суд в последние годы вел себя лояльно. К тому же его беззаконная смена станет крупным скандалом. На эту инициативу уже обратили внимание в Европе. Предполагаю, что суд заставят по-тихому отменить решение, отложить его в долгий ящик, в котором пылится много других благих пожеланий. Состав суда, возможно, останется прежним», – не исключает Жарихин.

В свою очередь политический эксперт Александр Дудчак уверен, что киевские власти вполне могут пойти на нарушение закона.

«Президент и рада не могут тасовать состав КСУ. Но кого это остановит? В нынешней Украине и без того много беззакония. Достаточно вспомнить хотя бы смену власти в 2014 году. Еще одно подобное решение не станет чем-то из ряда вон выходящим», – говорит Дудчак.

Напомним, что ранее КС признал не соответствующими Основному закону статью 366-1 Уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании, а также несколько статей закона «О предупреждении коррупции», которые регулируют деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции относительно проверок электронных деклараций чиновников.

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